Вечірній дайджест ForUА: Обмін полоненими, санкції проти РФ, перспективи допомоги США та трагедія в Австрії

10 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:

Лише я маю право визначати, які території України залишаться під контролем рф, і делегація на переговорах такого дозволу від мене не отримувала, — Зеленський в інтервʼю угорському Válasz Online.

Загальна площа пожеж внаслідок російських ударів перевищила 24 000 м²: її можна порівняти з 3,5 футбольними полями, — пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий. Загалом під ворожим обстрілом перебували п'ять регіонів — Одещина , Чернігівщина, Дніпропетровщина, Київщина та Київ. Пошкоджено 111 об'єктів в 10 населених пунктах, дві людини загинули, 14 постраждали.

Зеленський запровадив нові санкції проти рф, — указ президента. До санкційного списку, зокрема, включено федеральну державну бюджетну освітню установу «Міжнародний дитячий центр «Артек», розташовану в тимчасово окупованому Криму, російські організації, зокрема «Движение первых» і товариство «Знание», а також 46 осіб, серед яких є кілька громадян України.

Стрілянина сталася в австрійському місті Грац. Стрілянину влаштував 22-річний чоловік, колишній учень навчального закладу. Окрім 10-х загиблих, ще 28 поранені. Серед жертв є учні закладу.

Російський удар зруйнував частину Одеської кіностудії, зокрема декорації до фільму «Довженко» та ігровий транспорт, — Держкіно.

Угорська розвідка хотіла зібрати інформацію про ППО та військові частини в Україні, — Зеленський.