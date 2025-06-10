Нічна відсіч: Україна знищила 277 дронів та 7 ракет

У ніч на 10 червня 2025 року російські війська здійснили масовану повітряну атаку на територію України. Силами протиповітряної оборони було знищено значну кількість ворожих цілей: 277 з 315 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та всі 7 випущених ракет.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, серед знищених цілей:

213 з 315 БпЛА (додатково 64 дрони були локаційно втрачені);

(додатково 64 дрони були локаційно втрачені); 2 з 2 балістичних ракет KN-23 ;

; 5 з 5 крилатих ракет "Іскандер-К".

Найбільш постраждалими від нічної атаки виявилися Одеса та Київ. У цих містах зафіксовані великі руйнування, є загиблі та постраждалі серед мирного населення.

Всього по Україні зафіксовано влучання у 11 локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) у 16 локаціях. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та надання допомоги постраждалим. Інформація щодо масштабів руйнувань та кількості жертв уточнюється.