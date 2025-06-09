Папа Римський підтримав ідею спільного святкуванню Воскресіння Господнього для всіх християн

Після того, як у 2025 році всі християни вперше за довгий час відзначали Великдень в один день, Папа Римський Лев XIV виступив за спільне святкування й у майбутньому.

Про це повідомляє Vatican News, посилаючись на виступ понтифіка під час симпозіуму, що відбувся у Римі з нагоди 1700-річчя Першого Вселенського собору.

Папа наголосив, що Перший Нікейський собор залишається дороговказом для всіх християн. Адже саме він у 325 році заклав основи єдиного віровчення та окреслив принципи обчислення дати Великодня, які мали стати спільними для всієї церкви.

– Те, що нас об’єднує, значно перевищує те, що роз’єднує. Ми віримо в Триєдиного Бога, у спасіння через Ісуса Христа, у Воскресіння і життя вічне. І святкування Великодня – це серцевина нашої віри, – зауважив Лев XIV.

Сьогодні ж, за словами Папи, спільному святкуванню одного з найбільших християнських свят заважають відмінності в календарях.

Водночас понтифік уточнив, що вже існують конкретні рішення, які не суперечать принципам Нікейського собору і дають змогу встановити спільну дату відзначання Великодня.

– Я хотів би ще раз підтвердити відкритість католицької церкви до пошуку екуменічного рішення, яке сприятиме спільному святкуванню Воскресіння Господнього. Це додасть нової сили нашій місії проголошення Євангелія, – акцентував Лев XIV.

Чому дати Великодня різняться

Причина криється в різних календарях. Хоча всі церкви визначають Великдень як першу неділю після весняного повного місяця, для підрахунку цієї дати використовуються різні літочислення.

Католицька церква дотримується григоріанського календаря, більшість православних церков – юліанського, а деякі – новоюліанського. Зокрема, в Україні новоюліанський календар використовується для свят із фіксованою датою, які ще називають неперехідними.

У 2025 році повний місяць і весняне рівнодення припали так, що дата Великодня збіглася для всіх християн, і це стало знаковим моментом єдності.