Подвійний удар: негода та наслідки атак знеструмили Україну

Станом на ранок 9 червня, внаслідок ускладнених погодних умов – гроз, граду та сильних поривів вітру – 508 населених пунктів по всій Україні повністю або частково залишилися без електропостачання. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Зокрема, за даними Тернопільської обласної військової адміністрації, негода пошкодила електромережі у 30 населених пунктах Чортківського та Кременецького районів, з яких 12 – частково.

Сильні пориви вітру також спричинили руйнування покрівель на п'яти будівлях, серед яких три житлові будинки, спортивний зал школи та магазин. У кількох населених пунктах зафіксовані пошкодження дорожнього покриття на п'яти вулицях.

В "Укренерго" також зазначили, що станом на 09:30 ранку 9 червня споживання електроенергії в Україні зросло на 2,5% порівняно з попереднім робочим днем. Це пов'язано з похмурою погодою, яка зменшила ефективність роботи приватних сонячних електростанцій та призвела до збільшення навантаження на енергосистему.

Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах. В "Укренерго" наголосили, що українська енергосистема ще оговтується після останніх масованих ракетно-дронових атак з боку Росії.