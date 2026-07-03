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Екологія

Синоптики прогнозують грози та сильні дощі майже по всій Україні

Синоптики прогнозують грози та сильні дощі майже по всій Україні

В Україні на суботу, 4 липня, оголосили жовтий рівень небезпеки через грози, сильні дощі, град і шквали. Негода омине лише західні області, а також Житомирську та Вінницьку області.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом синоптиків, у більшості регіонів країни очікуються грози. У східних і південно-східних областях удень місцями можливі град і шквали швидкістю 15–20 м/с.

Крім того, значні дощі прогнозують у Сумській, Полтавській областях, у нічні години — на Черкащині, а вдень — у східних областях, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

В Укргідрометцентрі зазначають, що у зв'язку з несприятливими погодними умовами оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Синоптики попереджають, що негода може спричинити ускладнення в роботі енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

дощУкргідрометцентрнегодазливи
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