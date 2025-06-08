Засновник БФ «Міла» Олексій Юренко щиро привітав українців з величним святом – Днем Пресвятої Трійці

Цей особливий день прославляє єдність Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого.

Відомий бізнесмен та засновник благодійного фонду «Міла» Олексій Юренко щиро привітав українців з величним святом – Днем Пресвятої Трійці. У своєму привітанні, опублікованому сьогодні, Юренко наголосив на значенні цього дня для кожного віруючого.

«Дорогі друзі! Щиро вітаю вас із величним і світлим святом – Днем Пресвятої Трійці!» – звернувся Олексій Юренко. Він підкреслив, що цей особливий день прославляє єдність Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, наповнюючи серця вірою, любов’ю і добром, а також надихаючи на щирі молитви, добрі вчинки й духовне оновлення.

У своєму привітанні Олексій Юренко побажав українцям миру та злагоди у кожній родині, світлої надії в серці, радості й тепла в душі. «Нехай Господнє благословення завжди буде з вами, а Свята Трійця оберігає від усього злого, даруючи силу, натхнення та впевненість у завтрашньому дні!» – додав він.

Привітання завершилося теплими словами: «Зі святом!»

Олексій Юренко відомий не лише своєю успішною підприємницькою діяльністю, а й активною благодійною роботою через заснований ним фонд «Міла», який надає допомогу та підтримку тим, хто цього потребує.

Фото: фейсбук Олексій Юренко