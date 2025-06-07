Міноборони України спростовує заяви рф про зрив обміну полоненими та тілами загиблих

Міністерство оборони України спростовує заяви росіян про зрив Києвом наміченого обміну полоненими та тілами загиблих. Про йдеться у заяві Міноборони.

"Закликаємо російську сторону не створювати штучних перепон і брехливих заяв, щоб не повертати українських полонених та не забирати їхніх полонених в росію.

В Стамбулі росіяни дали чітку обіцянку – починаючи з цих днів, провести обмін полонених за визначеними категоріями (важкопоранені, поранені, після 2000 року народження) та почати поетапну репатріацію тіл загиблих – російських в росію, українських в Україну.

Українська сторона, на жаль, зіштовхнулась з черговими спробами "переграти" домовленості постфактум. Якщо зараз російська сторона відмовляється від того, що було обіцяно в Стамбулі, це вкотре ставить питання про рівень та спроможність російської перемовної групи.

Домовленості, які були досягнуті, мають реалізовуватись саме так, як це було обговорено у Стамбулі та під час подальших технічних консультацій", - йдеться у повідомленні.

ForUa.com нагадує, за підсумками переговорів у Стамбулі Київ та москва домовились про черговий обмін "всіх на всіх" тяжкопоранених і молодих бійців у віці до 25 років. Також домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів.

Президент Зеленський заявив, що Україна та росія готові обміняти військовополонених у форматі "500 на 500" вже у найближчі вихідні - 7 та 8 червня.