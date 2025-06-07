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Міноборони України спростовує заяви рф про зрив обміну полоненими та тілами загиблих

Міноборони України спростовує заяви рф про зрив обміну полоненими та тілами загиблих

Міністерство оборони України спростовує заяви росіян про зрив Києвом наміченого обміну полоненими та тілами загиблих. Про йдеться у заяві Міноборони.

"Закликаємо російську сторону не створювати штучних перепон і брехливих заяв, щоб не повертати українських полонених та не забирати їхніх полонених в росію.

В Стамбулі росіяни дали чітку обіцянку – починаючи з цих днів, провести обмін полонених за визначеними категоріями (важкопоранені, поранені, після 2000 року народження) та почати поетапну репатріацію тіл загиблих – російських в росію, українських в Україну.

Українська сторона, на жаль, зіштовхнулась з черговими спробами "переграти" домовленості постфактум. Якщо зараз російська сторона відмовляється від того, що було обіцяно в Стамбулі, це вкотре ставить питання про рівень та спроможність російської перемовної групи.

Домовленості, які були досягнуті, мають реалізовуватись саме так, як це було обговорено у Стамбулі та під час подальших технічних консультацій", - йдеться у повідомленні.

ForUa.com нагадує, за підсумками переговорів у Стамбулі Київ та москва домовились про черговий обмін "всіх на всіх" тяжкопоранених і молодих бійців у віці до 25 років. Також домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів.

Президент Зеленський заявив, що Україна та росія готові обміняти військовополонених у форматі "500 на 500" вже у найближчі вихідні - 7 та 8 червня. 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

обмін полоненимиУкраїна-Росія
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