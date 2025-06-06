У Рф заявили про нібито початок обміну тілами: чергова маніпуляція

У Росії стверджують, що обмін тілами з Україною у форматі "6000 на 6000" уже почався. Це виявилося фейком.

Про це повідомив голова комісії Громадської палати рф Володимир Рогов в Telegram і Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими України в Telegram.

Фейк росіян

Рогов заявив, що росія нібито повернула тіла 42 убитих окупантів.

У відповідь протилежній стороні в рамках першого етапу передачі 6000 тіл було передано 503 тіла військовослужбовців ЗСУ.

Пізніше він нафантазував, що Україна нібито відмовилася приймати тіла 503 загиблих воїнів, які "доправили в білорусь".

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголосили, що заяви росіян про початок обміну тілами загиблих солдатів не відповідають дійсності.

Триває підготовка до обміну тяжкохворих, тяжкопоранених, молоді та повернення тіл полеглих захисників.

Там також звернули увагу, що будь-які односторонні заяви росіян про таку чутливу тему є черговою маніпуляцією.

У Координаційному штабі додали, що готові до будь-яких репатріаційних заходів та обмінів полоненими.