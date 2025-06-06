﻿
Полiтика

У Рф заявили про нібито початок обміну тілами: чергова маніпуляція

У Рф заявили про нібито початок обміну тілами: чергова маніпуляція

У Росії стверджують, що обмін тілами з Україною у форматі "6000 на 6000" уже почався. Це виявилося фейком.

Про це повідомив голова комісії Громадської палати рф Володимир Рогов в Telegram і Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими України в Telegram.

Фейк росіян

Рогов заявив, що росія нібито повернула тіла 42 убитих окупантів.

У відповідь протилежній стороні в рамках першого етапу передачі 6000 тіл було передано 503 тіла військовослужбовців ЗСУ.

Пізніше він нафантазував, що Україна нібито відмовилася приймати тіла 503 загиблих воїнів, які "доправили в білорусь".

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголосили, що заяви росіян про початок обміну тілами загиблих солдатів не відповідають дійсності.

Триває підготовка до обміну тяжкохворих, тяжкопоранених, молоді та повернення тіл полеглих захисників.

Там також звернули увагу, що будь-які односторонні заяви росіян про таку чутливу тему є черговою маніпуляцією.

У Координаційному штабі додали, що готові до будь-яких репатріаційних заходів та обмінів полоненими.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

обмін полоненимиУкраїна-Росія
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Соліст популярного гурту розповів про свою службу в лавах ТрО
Культура 06.06.2025 15:33:26
Соліст популярного гурту розповів про свою службу в лавах ТрО
Читати
Більшість українців готові до тривалої війни - опитування
Рейтинги 06.06.2025 15:08:32
Більшість українців готові до тривалої війни - опитування
Читати
Драматична перемога Пейсерс: перший матч фіналу НБА 2025
Спорт 06.06.2025 14:48:35
Драматична перемога Пейсерс: перший матч фіналу НБА 2025
Читати

Популярнi статтi