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США готові до компромісу стосовно ЗАЕС, - Reuters

США готові до компромісу стосовно ЗАЕС, - Reuters

Росія звернулася до МАГАТЕ з проханням виступити посередником між Москвою та Вашингтоном у вирішенні питання щодо  американського ядерного палива, що зберігається на окупованій Запорізькій АЕС.

Про це інформуе Reuters.

Керівник Росатому Алєксєй Ліхачов після зустрічі з Гроссі заявив, що Росія готова або використовувати паливо, поставлене американською компанією Westinghouse, або повністю вилучити його та повернути до Сполучених Штатів.

Він заявив, що раніше представники Westinghouse та енергетичної компанії США висловлювали Росії занепокоєння щодо інтелектуальної власности у зв'язку з питанням ядерного палива на ЗАЕС.

За інформацією російських інформпомийок, Гроссі заявив, що МАГАТЕ готове виступити посередником.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

заес
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