Енергоатом заявив про критичний стан ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції зберігається критична ситуація з ядерною та радіаційною безпекою. Через тривалу відсутність зовнішнього електропостачання станція змушена працювати від аварійних дизель-генераторів.

5 вересня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив про локальне припинення вогню, необхідне для відновлення зовнішнього живлення ЗАЕС. Станція залишається без нього з 20 серпня, повідомляє Енергоатом.

“Тоді станція в 27-й раз із початку повномасштабного вторгнення втратила зв’язок із українською енергосистемою і перейшла на роботу від дизель-генераторів”, – повідомили в Енергоатомі.

Там наголосили, що фактичний стан тимчасово окупованої Запорізької АЕС свідчить про системну руйнацію фундаментальних принципів ядерної безпеки.

– Аварійні дизельні генератори використовуються окупантами як базові джерела енергії в непроєктних режимах. Через тривалу і постійну роботу генераторів зростає ризик відмови обладнання за спільною причиною (Common Cause Failure) – однієї з найбільш критичних загроз для безпеки АЕС. Постійні циклічні пуски та перемикання під навантаженням суттєво підвищують імовірність відмови пускової автоматики. Навіть попри те, що усі блоки перебувають у режимі “холодного зупину”, знеструмлення загрожує втратою контролю за основними системами безпеки, басейнами витримки відпрацьованого ядерного палива та технологічними параметрами”, – йдеться у повідомленні.

Енергоатом заявив, що експлуатація найбільшої атомної електростанції Європи продовжується в непроєктних режимах і з грубим порушенням встановлених вимог безпечної експлуатації.

У компанії наголосили, що гарантувати безпечну роботу ЗАЕС можна лише після повного виведення російського військового та цивільного контингенту, повернення станції під контроль ліцензованого оператора – Енергоатома – та відновлення основної і резервної ліній електропостачання з української енергосистеми.