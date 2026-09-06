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Економіка

Енергоатом заявив про критичний стан ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС

Енергоатом заявив про критичний стан ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції зберігається критична ситуація з ядерною та радіаційною безпекою. Через тривалу відсутність зовнішнього електропостачання станція змушена працювати від аварійних дизель-генераторів.

5 вересня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив про локальне припинення вогню, необхідне для відновлення зовнішнього живлення ЗАЕС. Станція залишається без нього з 20 серпня, повідомляє Енергоатом.

“Тоді станція в 27-й раз із початку повномасштабного вторгнення втратила зв’язок із українською енергосистемою і перейшла на роботу від дизель-генераторів”, – повідомили в Енергоатомі.

Там наголосили, що фактичний стан тимчасово окупованої Запорізької АЕС свідчить про системну руйнацію фундаментальних принципів ядерної безпеки.

– Аварійні дизельні генератори використовуються окупантами як базові джерела енергії в непроєктних режимах. Через тривалу і постійну роботу генераторів зростає ризик відмови обладнання за спільною причиною (Common Cause Failure) – однієї з найбільш критичних загроз для безпеки АЕС. Постійні циклічні пуски та перемикання під навантаженням суттєво підвищують імовірність відмови пускової автоматики. Навіть попри те, що усі блоки перебувають у режимі “холодного зупину”, знеструмлення загрожує втратою контролю за основними системами безпеки, басейнами витримки відпрацьованого ядерного палива та технологічними параметрами”, – йдеться у повідомленні.

Енергоатом заявив, що експлуатація найбільшої атомної електростанції Європи продовжується в непроєктних режимах і з грубим порушенням встановлених вимог безпечної експлуатації.

У компанії наголосили, що гарантувати безпечну роботу ЗАЕС можна лише після повного виведення російського військового та цивільного контингенту, повернення станції під контроль ліцензованого оператора – Енергоатома – та відновлення основної і резервної ліній електропостачання з української енергосистеми.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

безпекаЕнергоатомзаесрадіація
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