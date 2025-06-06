Кінець безвізу: ЄС обрубав український агроекспорт

З 6 червня 2025 року Європейський Союз скасував дію пільгового торгового режиму для української сільськогосподарської продукції, відомого як автономні торговельні заходи. Це означає, що український аграрний експорт до країн ЄС більше не користується безмитним режимом, запровадженим у попередні роки.

Віцепрем’єр-міністерка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна разом з Європейською комісією планує до кінця липня визначитися з довгостроковим форматом торговельної співпраці. До цього часу українські та європейські компанії, які вже підписали контракти в межах існуючих квот, не повинні очікувати погіршення умов співпраці.

Водночас, експерти прогнозують, що повернення до режиму квот може призвести до щорічних втрат для України у розмірі від 2,5 до 3,5 млрд євро.

Зокрема, експорт пшениці може зменшитися орієнтовно на 240 млн доларів, навіть якщо частину поставок вдасться переорієнтувати на інші ринки.

Найбільшого удару, за словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, зазнають виробники кукурудзи. Річна квота для безмитної торгівлі скоротиться з понад 14 млн тонн минулого року до 650 тис. тонн. Це означає, що можливості для безмитного експорту кукурудзи практично зникнуть.

Також суттєво зменшиться квота на цукор – до 40,7 тис. тонн, тоді як у 2024 році Україна експортувала майже 750 тис. тонн цього продукту, і близько 40% обсягів припало на ЄС. Обмеження також торкнуться експорту меду та м’яса птиці.