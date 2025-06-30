ЄС передбачає розширення загальних квот, але встановлює додаткові обмеження для експорту деяких видів української агропродукції

Нова редакція Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС передбачає розширення загальних квот, але водночас встановлює додаткові обмеження для експорту деяких видів української агропродукції до Євросоюзу, зокрема яєць, цукру та пшениці. Про це повідомляє «Європейська правда».

За словами Шефчовича, обсяги деяких «чутливих товарів» (яйця, цукор і пшениця), які експортуються з України до ЄС, будуть обмежені квотами. Однак ці квоти будуть більшими за ті, що були встановлені попередньою ПВЗВТ.

«Для чутливих товарів, таких як яйця, цукор і пшениця, квоти збільшилися, але залишилися нижче історичних обсягів торгівлі, щоб забезпечити стабільність ринку ЄС. Для менш чутливих продуктів квоти були збільшені помірно, а деякі продукти будуть повністю лібералізовані»,— пояснив Єврокомісар.

Він додав, що, своєю чергою, «Україна збільшить квоти на експорт свинини, м’яса птиці та цукру, а також зменшить або скасує мита на інші товари». Це покликано збільшити експортні можливості для європейських фермерів, особливо в країнах-членах ЄС, що межують з Україною.

Шефчович також зазначив, що сторони домовилися переглянути цю угоду в найближчі роки, враховуючи економічну інтеграцію України та її прогрес у наближенні до стандартів ЄС.

Варто наголосити, що угода ще не фіналізована і поки не набуває чинності: наразі сторони досягли лише принципової домовленості. Тепер Україна та ЄС працюватимуть над доопрацюванням технічних елементів угоди.

Держави-члени ЄС та Європейський парламент будуть поінформовані про деталі угоди найближчими днями. Після завершення технічної роботи, ЄС та Україна розпочнуть відповідні процедури для формального схвалення переглянутої ПВЗВТ.

З боку ЄС — Єврокомісія ухвалить пропозицію для рішення Ради ЄС, щоб вона схвалила угоду. Після цього угода буде офіційно ухвалена Комітетом асоціації між Україною та ЄС.

ForUA.com нагадує, Єврокомісія завершила переговори з Україною щодо перегляду Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ПВЗВТ), яка є основним торговельним договором між ЄС та Україною. Модернізована угода побудована навколо трьох ключових принципів.