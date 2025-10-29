Новий етап торгівлі: з 29 жовтня діє оновлена угода між Україною та ЄС про скасування тарифів та збільшення квот

Відсьогодні, 29 жовтня, набула чинності оновлена Угода про торгівлю між Україною та Європейським Союзом, що відкриває новий етап у функціонуванні зони вільної торгівлі. Як повідомили у Держмитслужбі, ці зміни передбачають скасування або значне зменшення ставок ввізного мита та суттєве збільшення обсягів тарифних квот на експорт української аграрної продукції до країн ЄС.

Це рішення, яке фактично переводить торговельну взаємодію у сталий договірний формат після кількох років односторонніх преференцій ЄС, створює нові, значні можливості для українських експортерів.

"Менші ставки ввізного мита та збільшені обсяги квот стимулюватимуть експорт і допомагатимуть українській продукції виходити на нові ринки", — пояснили у митній службі, підкреслюючи, що зміни стосуються тарифних графіків у взаємній торгівлі.

Що змінює документ? Ключові збільшення квот

Оновлена угода базується на рішенні Комітету асоціації у торговельному складі (КАТС) №3/2025, ухваленому 14 жовтня 2025 року. Документ передбачає повну лібералізацію торгівлі для менш чутливих продуктів (наприклад, гриби, ферментоване молоко, харчові препарати) та значне зростання квот для низки ключових аграрних товарів.

За інформацією Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), порівняно з 2021 роком, найбільше зростання обсягів безмитних поставок отримали:

Мед: квота зросла на 483% — з 6 000 до 35 000 тонн.

Цукор (білий): квота збільшилася на 400% — з 20 000 до 100 000 тонн.

Яйця: обсяг квоти зріс на 200% — з 6 000 до 18 000 тонн.

Сухе знежирене молоко: обсяг збільшився на 208% — з 5 000 до 15 400 тонн.

М'ясо птиці: квоту збільшено на 33% — з 90 000 до 120 000 тонн.

Крім того, значне зростання продемонстрували квоти на перероблену продукцію, наприклад, на ячмінну крупу та шрот (зростання на 423%) та висівки (зростання на 405%).

Стимул для продукції з доданою вартістю

Важливим нововведенням є відокремлення нових категорій квот для продукції з вищою доданою вартістю, зокрема для борошна з пшениці, ячменю та кукурудзи. Раніше експорт цього борошна зараховувався у межах загальних квот на сировину.

Наприклад, тепер експортери можуть додатково до 1,3 млн тонн пшениці безмитно поставити до ЄС 30 000 тонн борошна з неї, що має стимулювати переробку всередині країни.

Оновлена угода є двосторонньою і діє безстроково. Вона також передбачає, що Україна зі свого боку збільшить обсяги квот для європейських товарів, зокрема на свинину, м'ясо птиці та цукор, що сприятиме поглибленню взаємних торговельних відносин.

Інформація про оновлені обсяги тарифних квот на 2025 рік доступна на Єдиному державному інформаційному веб-порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".