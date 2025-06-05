Парламент Словаччини 5 червня ухвалив резолюцію, яка закликає членів уряду відмовлятися від підтримки нових санкцій і торговельних обмежень проти Росії в міжнародних організаціях. Про це повідомило словацьке видання Noviny.

Ініціатором документа виступила проросійська Словацька національна партія (SNS), а його ухвалення викликало резонанс не лише в політичних колах – до зали засідань завітали організатори петиції за скасування антиросійських санкцій.

За резолюцію проголосував 51 з 76 присутніх депутатів. Серед них – усі члени фракції SNS, більшість від партії прем’єра Роберта Фіцо Smer-SD, деякі депутати з коаліційної партії Hlas-SD, а також кілька позафракційних.

Проти виступив лише один депутат – Ян Ференчак з Hlas-SD, ще 23 парламентарі з тієї ж партії утрималися.

Опозиційні депутати бойкотували голосування, не з’явившись на нього.

У резолюції стверджується, що санкції проти Росії спричиняють зростання цін на енергоносії, порушення постачальних ланцюгів і зниження конкурентоздатності словацької економіки.

Документ відкидає будь-яке подальше розширення обмежень, які, на думку авторів, можуть негативно вплинути на промисловість, економіку та добробут громадян.

Окрім того, словацький парламент закликав уряд рішуче захищати національні економічні інтереси у зовнішній політиці та виступати проти міжнародних кроків, які можуть зашкодити економіці Словаччини.

“Це історичний документ, який є першим документом в рамках країн ЄС. Цей документ є резолюцією, яка говорить і суперечить тому, що вчора сказав президент. У ньому чітко сказано, що антиросійські санкції завдають шкоди словацькій економіці. Пленарне засідання словацького парламенту погодилося з цим”, – похизувався після голосування лідер SNS Андрей Данко, чиї депутати подали резолюцію до парламенту.

Словацький президент Петер Пеллегріні напередодні відхилив петицію з вимогою провести референдум про скасування санкцій проти Росії.

Пеллегріні ще на початку травня отримав петицію від ультраправої партії “Рух словацького відродження” (SHO) щодо референдуму про скасування санкцій проти РФ, яка набрала 400 тисяч підписів.

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо пізніше заявив, що підтримав би проведення такого референдуму.