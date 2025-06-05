Україна підписала угоду з Японією для отримання 3 млрд доларів від заморожених активів РФ

Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) підписали угоду, необхідну для отримання 3 мільярдів доларів за ініціативою Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Україна та Японське агентство JICA підписали угоду, необхідну для отримання 3 млрд доларів за ініціативою ERA. Кошти погашатимуться за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів РФ. Ресурс спрямуємо на пріоритетні бюджетні видатки задля розвитку економіки й посилення України”, — написав глава уряду.

Шмигаль висловив вдячність представникам Японії та партнерам G7 за механізм, який примушує Росію платити. Загалом у межах реалізації ERA до України надійшло вже 14,7 млрд доларів.

“Продовжуємо працювати над міжнародним інструментом, який дозволить конфіскувати всі заморожені російські активи на користь України”, — додав прем’єр-міністр.

Кредитну угоду підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та керівник Офісу Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) в Україні Хідекі Мацунага, повідомили в Мінфіні.

“Документ передбачає надання Україні кредиту у розмірі 471,9 млрд японських єн (понад 3 млрд доларів США). Обслуговування та погашення кредиту здійснюватиметься за рахунок майбутніх доходів, отриманих від знерухомлених російських активів”, – ідеться в повідомленні.

Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом близько 50 млрд дол. США.

Зазначається, що отримані від Японії кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету для підтримки економіки та розвитку України.

“Японія є одним із ключових партнерів України. Вона є другою найбільшою країною за обсягом бюджетної допомоги з лютого 2022 року — надано понад 8,5 млрд дол. США, з яких 955 млн дол. США — на безповоротній основі. Дякую за збереження критично важливої допомоги”, – сказав Марченко.

За його словами, реалізація механізму ERA допоможе забезпечити бюджетні потреби у 2025 році та у середньостроковій перспективі.

Водночас міністр фінансів наголосив, що механізм ERA є проміжним рішенням. Метою України є створення міжнародного компенсаційного механізму, який дозволить повністю конфіскувати заморожені активи центрального банку Росії та спрямувати їх на відшкодування завданих агресією РФ збитків.

Як повідомлялось, ініціатива країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) передбачає спрямування Україні 50 млрд дол., з яких 20 млрд дол. надасть Євросоюз.