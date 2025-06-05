Президент Росії Володимир Путін підтримує продовження контактів з Києвом на робочому рівні, незважаючи на те, що "київський режим перетворився на терористичний". Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, додавши, що Росія нібито відповість на атаки України по аеродромах, "коли військові визнають за потрібне".

За словами Пєскова, цю позицію Путін озвучив учора під час розмови з Дональдом Трампом, попередивши його про свою готовність до продовження взаємодії, попри загострення риторики та ситуації.

Ця заява викликала здивування серед спостерігачів, оскільки вона контрастує з попередніми агресивними заявами Кремля, які заперечували легітимність української влади та посилювали військову напругу. Використання терміна "терористичний режим" щодо українського уряду є черговою спробою Кремля дегуманізувати українську владу та виправдати свої дії.

Пєсков також не уточнив, про які саме "робочі контакти" йдеться та з ким саме вони підтримуються. Водночас, заява про "відповідь" на атаки українських аеродромів, що пролунала без конкретних термінів, може свідчити про спробу Росії зберегти можливість для ескалації, одночасно залишаючи простір для дипломатичних маневрів.