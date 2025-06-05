Скандал: на кордоні у Польщі знайшли зброю, яку мали передати Україні

У польському селищі Ляшки, неподалік українського кордону, було виявлено контейнери зі зброєю та боєприпасами невідомого походження, які, за даними польського видання Portal Obronny, могли бути призначені для України.

Зброю було виявлено на території летовища цивільного аероклубу, де співробітники Центрального слідчого бюро поліції Польщі виявили вісім контейнерів із військовим вантажем.

Про знахідку офіційно повідомило Міністерство національної оборони Польщі, наголосивши, що контейнери не належать Війську Польському. На брифінгу для преси речник МВСіА Яцек Добжинський повідомив, що вантаж належить приватному підприємству, яке має ліцензію на торгівлю зброєю. За попередньою інформацією, зброя, ймовірно, призначалася для України.

Серед виявленого озброєння, за даними ЗМІ, є гранатомети RGW-90 — німецькі одноразові протитанкові установки, а також, неофіційно, переносні зенітні ракетні комплекси MANPADS, призначені для ураження повітряних цілей на малих висотах.

Наразі тривають слідчі дії, офіційного підтвердження передачі зброї Україні поки не надходило.