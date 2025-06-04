Подружжя з України привозило земляків у Чехію під виглядом біженців, щоб отримати за них виплати

У Чехії колишній український митник та його дружина зізналися в організації шахрайської схеми на виплатах для біженців. Для цього вони привозили з України земляків, які вдавали, що рятуються від війни. Про це пише чеське видання Idnez.

За даними слідства, чоловік і жінка обіцяли привезеним "біженцям" відкрити для них банківські рахунки для отримання виплат, частину з яких залишали собі як "плату за послугу".

Після отримання грошей вони знімали їх готівкою з банкоматів і відвозили земляків назад в Україну. За 11 місяців шахраї встигли провернули 830 таких операцій, завдавши збитків на 11 млн крон (понад 18 млн грн).

Підозрюваних затримали під час чергового повернення в Чехію. У суді чоловік, який раніше працював в Україні митником, заявив, що він витрачав гроші сам і за допомогою них підтримував родину. За словами прокурорки, офіційно встановити, куди саме поділися гроші, не вдалося.

Інша підозрювана, яка працювала вчителькою і підробляла фітнес-тренеркою, спочатку заперечувала провину, але згодом зізналася. Основну відповідальність взяв на себе чоловік, якого вважають організатором схеми.

Адвокат підсудних заявив, що протягом двох місяців його клієнт може повернути до 1 млн крон. Крім того, частину шкоди — приблизно 2,5 млн крон — вже компенсували коштом арештованої готівки, майна та авто.

Виплативши збитки, подружжя зможе отримати м’якше покарання — зараз слідство вимагає 6,5 років позбавлення волі для чоловіка та 5,5 років для жінки як співучасниці. Остаточне рішення щодо покарання ухвалять у середині серпня.

ForUa.com нагадує, тимчасовий захист українців у ЄС продовжать до 2027 року.