Нідерланди посилюють морську безпеку України

Нідерланди нададуть Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 400 млн євро, який буде спрямований на посилення морської безпеки.

Про це перед початком засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі сказав в. о. очільника Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс, повідомляє "Укрінформ".

— Я оголошую про новий пакет допомоги у розмірі €400 млн для забезпечення морської безпеки України, – сказав він.

Посадовець зазначив, що у межах пакету допомоги Україна отримає понад 100 одиниць морської техніки, зокрема патрульні кораблі та безпілотні апарати.

— Він (пакет допомоги, – ред.) міститиме понад 100 кораблів, патрульних катерів, транспортних катерів, перехоплювачів, кораблів спеціальних операцій, тобто широкий спектр з понад ста суден, – сказав він.

Брекельманс додав, що пакет також містить понад 50 морських безпілотників, системи озброєння, датчики, запасні частини, навчання, тобто повний пакет для посилення морської безпеки України.

Він наголосив, що це дуже важливо на тлі зростання російської загрози як у Чорному морі, так і навколо Херсона та на Дніпрі.

За його словами, відставка нового уряду ніяк не вплине на питання підтримки України. У Нідерландах нова політична ситуація, але щодо міжнародної безпеки, оборони та підтримки України – позиція уряду Нідерландів залишиться незмінною.

ForUa.com нагадує, напередодні прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф заявив, що подасть у відставку після того, як урядова коаліція втратила більшість у парламенті.