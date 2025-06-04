Дитина наїлася мармеладу з канабісом і впала в кому

У Нідерландах маленька дитина опинилась у комі після вживання жувальних цукерок Haribo з канабісом. Про це повідомляє NL Times.

Наприкінці травня Нідерландське управління з безпеки харчових продуктів та споживчих товарів повідомило, що у цукерках Happy Cola F!ZZ від Haribo було виявлено канабіс. Партію було відкликано з магазинів.

За даними порталу, в нідерландському місті Алмело до лікарні потрапили двоє дітей, які з'їли ці цукерки. Один із них перебував у комі. Зараз обидві дитини почуваються добре. Лікарня не стала надавати додаткових подробиць того, що сталося, щоб захистити приватне життя родини. Поліція продовжує з'ясовувати, як наркотична речовина могла потрапити до цукерок.

Нагадаємо, канабіс у мармеладі Haribo виявили у Нідерландах, а також у Бельгії та Люксембурзі. Виробник солодощів Haribo закликав покупців у Бельгії та Люксембурзі не їсти певних видів мармеладу і повертати їх назад компанії.

Компанія Haribo відкликала з продажу партію цукерок Happy Cola F!ZZ після того, як у трьох 1-кілограмових упаковках виявили сліди канабісу. За даними Нідерландської служби безпеки харчових продуктів (NVWA), після вживання солодощів кілька людей, зокрема діти, поскаржилися на запаморочення та погане самопочуття.

Інцидент стався на сході Нідерландів. Подружжя з регіону Твенте звернулося до поліції після того, як їхні діти відчули себе «дуже погано» після вживання цукерок. Правоохоронці вже розслідують інцидент. Експертиза підтвердила наявність канабісу.