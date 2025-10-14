Волинянин, у якого знайшли 138 пакетиків із амфетаміном та ручну гранату, втік до Польщі, але сидіти за ґратами буде в Україні

Прокурори Волинської обласної прокуратури відстояли в суді апеляційної інстанції свою позицію щодо призначення 56-річному волинянину, якого визнали винним у наркозлочинах та незаконному поводженні з боєприпасами, справедливого покарання у вигляді дев’яти років та шести місяців позбавлення волі.



Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.



Раніше, в оселі чоловіка у селі Клепачів Луцького району під час санкціонованого судом обшуку правоохоронці вилучили понад пів кілограма канабісу, пристрої для куріння, 138 пакетиків із амфетаміном та ручну гранату Ф-1.



Волинянин, якому було повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, незаконному придбанні й зберіганні без мети збуту наркотичних засобів у великих розмірах, а також у незаконному поводженні із бойовими припасами, переховувався від органів досудового розслідування та суду, був оголошений у розшук.

У липні 2024 року його затримали у Республіці Польща та екстрадували в Україну.



Відтоді чоловік перебуває під вартою.



Суд першої інстанції визнав його винуватим у вчинених злочинах та призначив покарання у виді 9 років і 6 місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.



Чоловік оскаржив це рішення в апеляційному порядку.



Проте Волинський апеляційний суд, погодившись із позицією прокурорів, залишив рішення суду першої інстанції без змін.