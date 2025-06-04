Загальні втрати у війні в Україні сягнули 1,4 млн осіб: Росія втратила 1 млн військових, Україна — 400 тисяч, — CSIS

За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), загальні втрати у війні в Україні наразі оцінюються в 1,4 мільйона осіб. З них Росія втратила 1 мільйон військовослужбовців, тоді як втрати України становлять 400 тисяч.

CSIS також повідомляє про значні втрати російської техніки з січня 2024 року. За цей період Росія втратила приблизно 1149 бойових броньованих машин, 3098 БМП, 300 САУ та 1865 танків. Аналітики зазначають, що співвідношення втрат російської техніки до української варіюється від 5:1 до 2:1.

Втрати Росії в живій силі в Україні значно перевищують втрати у всіх російських та радянських конфліктах після Другої світової війни. Кількість загиблих росіян в Україні в 15 разів більша, ніж за десятирічну війну в Афганістані, і в 10 разів більша, ніж за 13 років війни в Чечні.

Ці дані підкреслюють безпрецедентний масштаб втрат, які несе Росія в поточному конфлікті.