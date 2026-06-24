Клінічне випробування генної терапії: У США вперше перевірили на людині технологію «омолодження» клітин для відновлення зору

У США розпочалося клінічне випробування генної терапії, яка має перевірити можливість часткового “омолодження” старих клітин для лікування глаукоми. Перший учасник уже отримав експериментальне лікування, повідомила біотехнологічна компанія Life Biosciences з Бостона.

Дослідження привернуло значну увагу наукової спільноти, оскільки тестує технологію часткового перепрограмування клітин – підхід, який деякі вчені розглядають як потенційний спосіб боротьби з віковими змінами в організмі.

Утім, нинішнє випробування спрямоване насамперед на лікування конкретного захворювання. Йдеться про одну з форм глаукоми – хвороби, яка пошкоджує зоровий нерв і може призвести до втрати зору, повідомляє Nature.

У межах дослідження вчені активують три гени, які здатні частково змінювати стан старих клітин і повертати їм властивості молодших клітин. Очікується, що цей процес допоможе відновити нейрони зорового нерва, який передає сигнали від ока до мозку.

Особливість таких нейронів полягає в тому, що в природних умовах вони практично не здатні до регенерації після пошкодження.

Мета часткового перепрограмування полягає не в тому, щоб повністю повернути клітини до стану стовбурових, а в тому, щоб частково відновити їхні молодші властивості.

Дослідники прагнуть “відкотити” біологічний вік клітини назад настільки, щоб вона знову працювала як молода, але водночас не втратила свою спеціалізацію та функції.

Для цього Life Biosciences використовує три з чотирьох генів, які в лабораторних умовах можуть перепрограмовувати дорослі клітини та переводити їх у стан, схожий на стовбурові.

Одним із головних завдань клінічного випробування є перевірка безпечності цього підходу. Попри позитивні результати досліджень на тваринах, серед науковців зберігаються побоювання щодо можливих ризиків.

Зокрема, існує ймовірність, що втручання в механізми перепрограмування клітин може призвести до небажаних змін, включаючи розвиток ракових процесів.