Аналітичний проєкт DeepState оновив карту бойових дій, повідомивши про просування російських військ у Сумській області. Згідно з новими даними, російські сили окупували населені пункти Андріївка та Водолаги, що розташовані неподалік українсько-російського кордону.

Крім того, фіксується тактичне просування противника в напрямку Яблунівки (Сумська область) та біля Диліївки (Донецька область), що свідчить про продовження наступальної активності російських підрозділів на кількох ділянках фронту.

Російські війська продовжують нарощувати тиск у прикордонних регіонах. Сумська область, перетворилася на один з напрямків активного вторгнення. Нвразі українські сили ведуть оборонні дії в умовах інтенсивних артобстрілів, авіаударів та використання штурмових груп.

За оцінками військових аналітиків, метою нової кампанії може бути створення "буферної зони" вздовж кордону або відволікання українських резервів від ключових ділянок фронту в Донецькій та Луганській областях.

Активізація бойових дій у цьому регіоні може мати як оперативне, так і політичне значення, зокрема в контексті міжнародного тиску на Україну, ескалації загроз для цивільного населення та спроб РФ продемонструвати ініціативу на полі бою.