Велика Британія передасть Україні рекордну кількість безпілотників

Велика Британія планує передати до 100 тисяч безпілотних літальних апаратів в межах нового пакета військової допомоги, загальна вартість якого становить 4,5 мільярда фунтів стерлінгів. Про це повідомляє інформагентство Reuters з посиланням на представників британського уряду.

Зазначається, що вартість дронового пакета становить 350 мільйонів фунтів, і він є частиною більш масштабної програми підтримки України, яка передбачає збільшення обсягів військових постачань у десять разів порівняно з попередніми зобов’язаннями.

У рамках програми будуть поставлені різні типи безпілотників — від розвідувальних і спостережних до ударних, зокрема:

- Баражуючі боєприпаси (так звані «дрони-камікадзе»),

- Розвідувальні дрони з розширеним радіусом дії,

- Протитанкові безпілотні системи.

Також очікується, що частина апаратів буде оснащена штучним інтелектом для автоматичного розпізнавання цілей і автономного виконання завдань на полі бою.

Ця ініціатива є частиною довгострокового стратегічного бачення Великої Британії щодо посилення обороноздатності України на тлі затяжної війни з Росією. Очікується, що значне збільшення кількості безпілотників дасть змогу Україні ефективніше протидіяти російським військам, зокрема у важкодоступних або ризикованих для особового складу районах.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс раніше заявив, що Лондон прагне зробити ЗСУ "найбільш дроново-озброєною армією в Європі", і що дрони стали ключовим фактором у сучасному конфлікті.

За попередньою інформацією, постачання дронів розпочнеться протягом 2025 року, а повна реалізація програми очікується до квітня 2026 року. Окрім самих БПЛА, у рамках угоди також передбачається підготовка операторів та технічних фахівців в Україні.