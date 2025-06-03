﻿
Економіка

Україна та Світовий банк працюють над новою угодою

Україна та Світовий банк працюють над новою угодою

Міністерство фінансів України спільно зі Світовим банком працюють над новою угодою про позику на суму не менше $1 млрд. Планується, що гроші надійдуть в рамках програми Основи зростання до кінця 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Протягом тижня експерти Світового банку разом з представниками українського уряду та Мінфіну обговорюватимуть умови майбутньої угоди.

– Світовий банк є одним з ключових стратегічних партнерів України в просуванні системних реформ. Ми продовжуємо спільну роботу над новою угодою Development Policy Operation (DPO), завдяки якій ми зможемо не тільки залучити необхідні ресурси для підтримки держбюджету, а й стимулювати відновлення та розвиток економіки, – зазначила заступник міністра фінансів Ольга Зикова.

Минулого року в рамках цього механізму Україна отримала приблизно $3,5 млрд за трьома угодами. Це дозволило покрити важливі видатки бюджету і просунути реформи.

Програма DPO – це ініціатива, мета якої – підтримка реформ в Україні. Коли держава виконає необхідні умови, кошти від Світового банку будуть перераховані до держбюджету.

Основна увага приділяється реформам, які зміцнюють економічну політику і сприяють стабільному зростанню країни.

Наступні кроки передбачають узгодження всіх умов до кінця червня, їх виконання Україною до жовтня і остаточне рішення про фінансування від Ради директорів Світового банку в листопаді.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

МінфінСвітовий банк
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Донька Бреда Пітта відмовилась не тільки від батька, але й від його прізвища
Культура 03.06.2025 15:51:17
Донька Бреда Пітта відмовилась не тільки від батька, але й від його прізвища
Читати
Що Україна везе до Вашингтона: деталі візиту Єрмака та Свириденко
Полiтика 03.06.2025 15:30:32
Що Україна везе до Вашингтона: деталі візиту Єрмака та Свириденко
Читати
Нові правила для водіїв: безстрокові права стануть недійсними
Суспiльство 03.06.2025 15:12:46
Нові правила для водіїв: безстрокові права стануть недійсними
Читати

Популярнi статтi