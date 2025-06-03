Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що з російських літаків, які постраждали внаслідок української спецоперації під кодовою назвою "Павутина", по території України було випущено понад 2800 ракет. Цю інформацію він оприлюднив в інтерв'ю виданню "Українська правда".

За словами Ігната, з початку повномасштабного вторгнення російська авіація застосувала 2437 крилатих ракет типів Х-101, Х-555 та Х-55. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити 1916 з них. Речник Повітряних сил наголосив на високій ефективності роботи ППО та всіх Сил оборони у протидії крилатим ракетам, додавши, що близько 500 ракет все ж досягли своїх цілей або не були перехоплені.

Окрім того, Росія використала проти України понад 400 ракет Х-22 та Х-32, з яких українським захисникам вдалося збити лише незначну кількість. Ігнат пояснив, що ракета Х-22 є однією з найпотужніших, маючи бойову частину вагою понад 900 кг, а також однією з найменш точних, призначеною для ураження авіаносних груп. Попри це, противник неодноразово застосовував її проти великих міст, завдаючи значних руйнувань та спричиняючи численні жертви серед цивільного населення.

Нагадаємо, що Служба безпеки України провела спецоперацію "Павутина", метою якої було ураження російської авіації. Операцію особисто координував голова СБУ Василь Малюк.

Нещодавно СБУ оприлюднила оновлені дані щодо результатів цієї успішної спецоперації, яка завдала значної шкоди стратегічній авіації Російської Федерації. За оцінками СБУ, вартість уражених літаків становить близько 7 мільярдів доларів США. Зокрема, супутниковий знімок підтвердив знищення щонайменше одного літака А-50 на аеродромі "Іваново".

Внаслідок операції "Павутина" було виведено з ладу 34% стратегічних носіїв крилатих ракет, що базувалися на основних аеродромах Росії. Ця операція викликала серйозне занепокоєння в Кремлі, продемонструвавши вразливість російської стратегічної авіації, включаючи літаки, що входять до її "ядерного" повітряного флоту.