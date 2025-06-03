Кінець гри: Абрамовичу загрожує суд через мільярди для України

Уряд Великої Британії оголосив про готовність звернутися до суду проти російського олігарха Романа Абрамовича, аби розблокувати 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, виручених від продажу футбольного клубу «Челсі». Ці кошти мали бути спрямовані на гуманітарну допомогу Україні, однак досі залишаються замороженими. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на спільну заяву канцлера Казначейства Рейчел Рівз та міністра закордонних справ Девіда Ламмі.

«Ми рішуче налаштовані, аби кошти від продажу футбольного клубу „Челсі“ пішли на гуманітарні цілі в Україні. Ми глибоко розчаровані тим, що досі не вдалося досягти згоди з паном Абрамовичем», — йдеться в заяві.

В уряді зазначили, що повністю готові вирішити ситуацію в судовому порядку, якщо це дозволить якнайшвидше передати кошти людям, які постраждали від війни.

Довідка: Роман Абрамович продав «Челсі» у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді він заявив, що весь прибуток від продажу буде передано до благодійного фонду для допомоги жертвам війни. Проте майже одночасно з цією заявою Лондон запровадив санкції проти бізнесмена, заморозивши його активи.

Хоча продаж клубу був дозволений, використання коштів можливе лише за умови отримання відповідної ліцензії від британської урядової структури, яка контролює фінансові санкції. Переговори щодо формату і контролю за використанням коштів тривають уже понад два роки.