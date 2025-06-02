2 червня, дайджест новин від редакції ForUА:

7 мільярдів доларів США — орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яку уразили завдяки спецоперації СБУ «Павутина», — Служба безпеки України.

Новим президентом Польщі став Кароль Навроцький. Директор Інституту національної пам'яті і кандидат від опозиційної партії «Право і справедливість» — набрав 50,90%.

У РФ поскаржилися на те, що Україна передала їм власний меморандуму щодо мирного врегулювання війни українською та англійською мовами. «Нічого, ми впоралися. У нашій делегації люди, які знають найрізноманітніші мови. Якщо що, двоє вільно володіють японською», — пожалівся очільник російської делегації у Стамбулі Володимир Мединський.

Переговори України та рф розпочнуться о 13:00 - Anadolu з посиланням на МЗС Туреччини. Зустріч відбудеться у палаці Чираган.

Ілон Маск запускає месенджер XChat — його вже назвали прямим конкурентом Telegram. Новий продукт пропонуватиме користувачам наскрізне шифрування, розширені можливості для групового спілкування, обмін файлами та функцію зникаючих повідомлень.

На Дніпропетровщини оголошено другу хвилю обов'язкової евакуації, - ОВА. "У Синельниківському районі через безпекову ситуацію запроваджуємо примусову евакуацію з пʼяти прифронтових населених пунктів Межівської громади, семи Великомихайлівської та двох — Маломихайлівської.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем прагне запровадити нові санкції проти росії до саміту "Великої сімки"— Bloomberg.

В американському Боулдері чоловік із саморобним вогнеметом напав на акцію підтримки ізраїльських заручників, — CNN.