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Дайджест

Ранковий дайджест ForUА: Успіх "Павутини", обрання президента Польщі, початок переговорів України та РФ, евакуація на Дніпропетровщині

Ранковий дайджест ForUА: Успіх "Павутини", обрання президента Польщі, початок переговорів України та РФ, евакуація на Дніпропетровщині

2 червня, дайджест новин від редакції ForUА:

  • Операція СБУ "Павутина" - Україна довела свою самостійність і військову спроможність навіть без підтримки Трампа, — The Telegraph.
  • 7 мільярдів доларів США — орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яку уразили завдяки спецоперації СБУ «Павутина», — Служба безпеки України.

  • Новим президентом Польщі став Кароль Навроцький. Директор Інституту національної пам'яті і кандидат від опозиційної партії «Право і справедливість» — набрав 50,90%. 

  • У РФ поскаржилися на те, що Україна передала їм власний меморандуму щодо мирного врегулювання війни українською та англійською мовами. «Нічого, ми впоралися. У нашій делегації люди, які знають найрізноманітніші мови. Якщо що, двоє вільно володіють японською», — пожалівся очільник російської делегації у Стамбулі Володимир Мединський. 

  • Переговори України та рф розпочнуться о 13:00 - Anadolu з посиланням на МЗС Туреччини. Зустріч відбудеться у палаці Чираган.

  • Ілон Маск запускає  месенджер XChat — його вже назвали прямим конкурентом Telegram. Новий продукт пропонуватиме користувачам наскрізне шифрування, розширені можливості для групового спілкування, обмін файлами та функцію зникаючих повідомлень. 

  • На Дніпропетровщини оголошено другу хвилю обов'язкової евакуації, - ОВА. "У Синельниківському районі через безпекову ситуацію запроваджуємо примусову евакуацію з пʼяти прифронтових населених пунктів Межівської громади, семи Великомихайлівської та двох — Маломихайлівської. 

  • Сенатор-республіканець Ліндсі Грем прагне запровадити нові санкції проти росії до саміту "Великої сімки"— Bloomberg.

  • В американському Боулдері чоловік із саморобним вогнеметом напав на акцію підтримки ізраїльських заручників, — CNN.

  • У травні ворог наростив наступальні дії на 19% у порівнянні з попереднім місяцем — DeepState.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУевакуаціямирні переговориевакуація з ДніпропетровщиниПавутина
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