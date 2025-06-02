Ворог готує повномасштабну окупацію нових областей - ЗСУ

Противник поступово просувається вглиб української території. Станом на сьогодні росіяни змогли захопити майже 15 кілометрів у ширину та до 7 кілометрів у глибину. Основна мета окупантів — створити новий плацдарм для масштабної військової операції вглиб Сумської області, а також поширити бойові дії на інші регіони Сходу, - заявив Іван Шевцов - начальник пресслужби бригади «Сталевий Кордон», що боронить північний напрямок, зокрема Сумщину.

«Росія не зупиниться. Її стратегічне завдання — розширити фронт, дестабілізувати ситуацію в прикордонних регіонах і максимально виснажити українську оборону», — повідомив представник бригади.

Українські сили оборони тримають позиції, проте ситуація залишається вкрай напруженою. Росія перекидає нові сили, застосовує авіацію, артилерію та штурмові групи.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) попереджали, що наступ на північному сході України може бути не локальною операцією, а частиною масштабної стратегії ескалації з боку Кремля.