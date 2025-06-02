Пекло на фронті: Покровськ під шквальним натиском

Вчора росіяни атакували по всій лінії фронту — 146 бойових зіткнень зафіксував Генштаб ЗСУ. Найзапекліші бої — на Покровському напрямку, де ворог лізе без зупину.

Окупанти вгатили п’ятьма ракетами, 66 авіаударами, скинули 115 керованих бомб і запустили 3634 дрони-камікадзе. Загалом — понад 5,8 тисячі обстрілів, із яких 104 — із РСЗВ. Це був день суцільного терору.

Під вогнем перебували Борова і Ветеринарне (Харківщина), Мирноград, Сухий Яр, Покровськ, Костянтинівка (Донеччина), Залізничне й Новояковлівка (Запоріжжя), Козацьке й Ольгівське (Херсонщина).

ЗСУ відповіли точно: авіація та артилерія влучили по 13 скупченнях живої сили й техніки ворога, знищили пункти управління БПЛА, артилерійські системи та станцію РЕБ.

Битва за Донбас і Харківщину триває. Ворог не шкодує ні техніки, ні людей — але ламається під тиском ЗСУ.