Орбан загрався: ЄС хоче позбавити Угорщину голосу

У Європейському Союзі зростає роздратування поведінкою прем’єра Угорщини Віктора Орбана, який системно порушує цінності ЄС, зокрема верховенство права, свободу слова і демократичні принципи. Будапешт постійно блокує спільні рішення, зокрема щодо підтримки України та санкцій проти РФ, водночас демонструючи лояльність до Путіна.

Орбану було надано багато можливостей, але він відхилив "протягнуті руки", – говорять у Брюсселі. Додаючи, що безпека Європи є надто серйозною проблемою, щоб вести переговори з однією людиною, яка бачить речі на 180 градусів інакше, ніж усі інші, а тому "настав час діяти".

Останньою краплею стало ухвалення в Угорщині закону, що фактично забороняє ЛГБТ-парад, та просування закону про "іноземних агентів", подібного до репресивного російського. Це викликало хвилю протестів у Будапешті та жорстку реакцію ЄС.

Євросоюз розглядає можливість застосування статті 7 Договору про ЄС, яка передбачає позбавлення країни-порушника права голосу. Це складна процедура, адже вимагає одностайності 26 інших країн-членів.

Але зараз ця ініціатива має підтримку з боку більшості, зокрема й Німеччини, яка хоче також реформувати механізм ухвалення рішень, щоб обійти право вето. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС має діяти швидко і жорстко, інакше союз втратить авторитет. Наразі Угорщина вже втратила частину європейського фінансування – на 22 млрд євро – через порушення демократичних норм, але це не зупинило Орбана.

Формально підставою для санкцій є систематичне порушення цінностей ЄС, фактично – дружба з Москвою і блокування допомоги Україні. Орбан прямо заявляє, що Угорщина не фінансуватиме українську армію і виступає проти вступу України до ЄС.

У Брюсселі також побоюються, що Орбан може зірвати продовження санкцій проти РФ у липні 2025 року, що поставить під загрозу конфіскацію заморожених російських активів.

Союзником Орбана в ЄС є прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, але Німеччина вже попередила, що може позбавити фінансування і його країну, якщо вона стане на шлях конфронтації з ЄС.

Питання Угорщини – це тест на стійкість усього Європейського Союзу. Якщо Брюссель не відреагує – це створить прецедент безкарності для інших потенційних порушників і поставить під сумнів єдність ЄС.

Довідка: Жодна з країн ЄС ще не втрачала свого голосу. Хоча ця процедура вже запускалася проти Польщі у 2017 році та Угорщини у 2018 році – через ті самі звинувачення у порушенні базових цінностей. Однак спочатку Угорщина врятувала Польщу від позбавлення права голосу, потім навпаки.