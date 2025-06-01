Міністр оборони Британії виступив з посланням до РФ

Огляд оборонної політики Великобританії стане “посланням Москві” про “готовність боротися, якщо буде потрібно”. Про це в інтерв’ю ВВС заявив міністр оборони Великобританії Джон Гілі.

– Британія стоїть за зміцненням наших Збройних сил, а також зміцненням нашої промислової бази, і це частина нашої готовності воювати, якщо буде потрібна, але й сила, яка допоможе стримувати ці війни у ​​майбутньому, – сказав він.

Як зазначив чиновник, у рамках огляду передбачені масштабні нові інвестиції у сферу національної безпеки, а це, у свою чергу, має стати “чітким сигналом” для держав, які загрожують Великобританії.

Гілі про оборонну політику Британії

Міністр оборони Великобританії відвідав завод у Стівенеджі, де виготовляють крилаті ракети Storm Shadow та заявив, що уряд підтримує плани придбання до 7 тисяч одиниць далекобійного озброєння британського виробництва.

– Шість мільярдів доларів протягом наступних п’яти років на такі заводи дозволять нам не тільки виробляти боєприпаси, якими будуть оснащуватися наші війська в майбутньому, а й створювати робочі місця у кожній частині Великобританії – 1800 нових робочих місць, – сказав міністр.

Крім того, Гілі назвав огляд “повідомленням для Москви”.

Раніше міністр оборони Британії заявив, що країна посилюватиме кібератаки проти таких держав, як Росія та Китай. Це перший випадок, коли британський міністр відверто заявив про початок кібератак на інші країни.