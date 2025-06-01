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"Швидкий глобальний удар": Пентагон витратить понад $1 млрд на розробку нової зброї

"Швидкий глобальний удар": Пентагон витратить понад $1 млрд на розробку нової зброї

Пентагон виділить понад $1 млрд компанії Lockheed Martin Space за розробку програми "Швидкий глобальний удар". Про укладання контракту повідомила пресслужба оборонного відомства США.

Швидкий глобальний удар (Prompt Global Strike) - військово-стратегічна концепція, розроблена з ініціативи Пентагону. Вона передбачає завдання удару звичайним озброєнням (неядерним) по будь-якій точці планети протягом години.

У рамках домовленості компанія має зайнятися управлінням програми, інженерною розробкою, інтеграцією систем та закупівлею матеріалів, а також підготувати обладнання для виробництва ракет та пускових платформ.

Роботи будуть вести у тому числі в Денвері (штат Колорадо), Хантсвіллі (Алабама), Саннівейлі (Каліфорнія), Тітусвіллі (Флорида).

Контракт укладено у форматі cost-plus-incentive-fee та cost-plus-fixed-fee (підряднику компенсують витрати та виплатять додаткову винагороду залежно від результатів).

На першому етапі планується спрямувати на роботи $40 млн з бюджету армії США на 2024 фінансовий рік, ще $100 млн - із бюджету на 2025 рік.

ForUa.com нагадує, що Трамп наказав створити над США систему ПРО "Золотий купол".

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАзброяПентагон
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