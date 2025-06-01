Найкращі авіаційні сили Кремля потрапили до павутини Малюка

Джерела ForUA повідомляють про те, що СБУ завдала ударів по чотирьох летовищах РФ.

Зокрема, одночасно літаки палають на аеродромах "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново".

Служба безпеки України проводить операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. З'явилися нові підтвердження успішних ударів.

Так, на наданих джерелами кадрах палають російські військові аеродроми.

«На відео видно безпосередньо момент атаки дронів СБУ на російські літаки», – зазначають джерела.

Як відомо, 1 червня СБУ проводить операцію по ураженню авіації окупантів в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків.

Напередодні перемовин в Стамбулі Василь Малюк демонструє що пункт меморандуму про «демілітаризацію» нам подобається, але трактування змінилося.

Нагадаємо, напередодні супутники зафіксували на російському військовому аеродромі «Олєнья» скупчення стратегічної авіації: 40 бомбардувальників Ту-22М3 та 11 Ту-95МС.

Станом на 26 травня аналітичний авіаційний ресурс AviVector зафіксував, що на аеродромі перебувало приблизно 20% усього парку цього типу авіації. Окрім того, зафіксовано наявність п’яти транспортних літаків Ан-12.