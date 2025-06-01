﻿
Надзвичайні події

Найкращі авіаційні сили Кремля потрапили до павутини Малюка

Найкращі авіаційні сили Кремля потрапили до павутини Малюка

Джерела ForUA повідомляють про те, що СБУ завдала ударів по чотирьох летовищах РФ.

Зокрема, одночасно літаки палають на аеродромах "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново".

Служба безпеки України проводить операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. З'явилися нові підтвердження успішних ударів.

Так, на наданих джерелами кадрах палають російські військові аеродроми.

«На відео видно безпосередньо момент атаки дронів СБУ на російські літаки», – зазначають джерела.

Як відомо, 1 червня СБУ проводить операцію по ураженню авіації окупантів в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків.

Напередодні перемовин в Стамбулі Василь Малюк демонструє що пункт меморандуму про «демілітаризацію» нам подобається, але трактування змінилося.

Нагадаємо, напередодні супутники зафіксували на російському військовому аеродромі «Олєнья» скупчення стратегічної авіації: 40 бомбардувальників Ту-22М3 та 11 Ту-95МС. 

Станом на 26 травня аналітичний авіаційний ресурс AviVector зафіксував, що на аеродромі перебувало приблизно 20% усього парку цього типу авіації. Окрім того, зафіксовано наявність п’яти транспортних літаків Ан-12.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СБУстратегічна авіація рфВасиль Малюк
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

250 мільйонів бджіл вилетіли на волю внаслідок аварії у США
Свiт 31.05.2025 14:39:27
250 мільйонів бджіл вилетіли на волю внаслідок аварії у США
Читати
У разі відмови від миру на російських умовах Україна втратить Суми, Харків, Одесу, - погрози рашиста
Полiтика 31.05.2025 14:10:24
У разі відмови від миру на російських умовах Україна втратить Суми, Харків, Одесу, - погрози рашиста
Читати
Трамп викликав регіт жуналістів, коментуючи ляпас дружини Еммануеля Макрона
Свiт 31.05.2025 13:33:21
Трамп викликав регіт жуналістів, коментуючи ляпас дружини Еммануеля Макрона
Читати

Популярнi статтi