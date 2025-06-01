1 червня: СБУ влаштувала чорний день для рашистської авіації

На Росії прямо зараз, удень 1 червня, масово палають ворожі стратегічні бомбардувальники – СБУ атакує беспілотниками російські аеродроми.

Джерело УП в СБУ поділилося відео, на якому чути голос голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка, який коментує влучання: "Ось так файно виглядає зараз аеродром "Белая", стратегічна ворожа авіація".

Співрозмовник пояснив, що СБУ проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу РФ, дрони СБУ відпрацьовують по літакам, які щоночі бомблять українські міста.

За даними наших джерел, ця унікальна спецоперація отримала назву "Павутина".

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Отже, просто зараз РФ втрачає стратегічний паритет зі США в галузі ядерних стратегічних озброєнь – горять унікальні літаки, які буквально не мають аналогів і які вже не виробляють.

Різні ЗМІ попередньо повідомляють про враження більше 40 літаків, серед них — А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Чекаємо на підтвердження цієї інформації.