СБУ та Нацполіція затримали в Херсоні чотирьох колабораціоністів, які співпрацювали з ворогом під час окупації правобережної частини Херсонщини, повідомляє СБУ.

Фахівець міськради

Як повідомляється, серед затриманих – головний фахівець одного з відділів Херсонської міськради.

За матеріалами справи, під час захоплення обласного центру вона працювала приватним бухгалтером, але згодом добровільно вступила до місцевої окупаційної адміністрації РФ. Там жінка очолила “управління праці та соцзахисту населення” в захопленому на той момент Херсоні.

– Колабораціоністка передавала персональні дані місцевих жителів окупаційним виборчим комісіям для проведення фейкового референдуму РФ, – йдеться в повідомленні.

Після звільнення Херсона колабораціоністка залягла на дно, а згодом, приховавши факт співпраці з РФ, влаштувалася в міськраду.

Працювали в тюрмах

Ще двоє фігурантів – місцеві жителі, які після захоплення обласного центру вступили в адміністрацію окупаційних в’язниць.

Один з колабораціоністів став черговим помічником керівника створеного окупантами місцевого слідчого ізолятора репресивних органів РФ.

– Перебуваючи в складі псевдоустанови, він охороняв тюремні камери, в які окупанти звозили учасників руху опору в регіоні, – повідомили в СБУ.

Інший ворожий пособник добровільно погодився охороняти периметр окупаційної в’язниці, яку агресор створив на базі захопленої виправної колонії.

Працювала на МВС РФ

Четвертою фігуранткою є ще одна мешканка Херсона, яка на початку повномасштабної війни приєдналася до окупаційного МВС РФ.

Ставши інспектором групи аналізу, планування та обліку Корабельного району, колабораціоністка приводила озброєні загони окупантів до будинків українських патріотів.

Загрожує до 15 років

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за чч. 5, 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років в’язниці з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській та Чернігівській областях спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом обласних прокуратур.