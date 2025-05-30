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Полiтика

Україна пропонує масштабне перемир’я з рф, – NYT

Україна пропонує масштабне перемир’я з рф, – NYT

Україна у своєму документі щодо припинення вогню пропонує всеосяжне перемир'я. Йдеться про режим тиші на землі, в морі і повітрі. Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначає видання, високопоставлений український чиновник на умовах анонімності розповів, що меморандум України містить положення про припинення вогню на суші, морі та в повітрі.

Також Україна пропонує моніторинг перемир'я "з боку міжнародних партнерів".

ForUa.com нагадує, раніше ми писали про те, що делегація США не буде присутня на другому раунді переговорів України та росії в Туреччині.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

мирні перемовиніУкраїна-Росія
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