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Дайджест

Вечірній дайджест ForUА: Переговори в Стамбулі, умови миру від України, удари по рф та нові виплати медикам

Вечірній дайджест ForUА: Переговори в Стамбулі, умови миру від України, удари по рф та нові виплати медикам

30 травня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:

  •  Україна готова провести переговори з росіянами в Стамбулі наступного тижня, — Єрмак.
  • Путін підтримує можливість особистої зустрічі із Зеленським та Трампом, але потрібна  підготовка, — Пєсков.
  • Ключові положення Меморандуму України — це припинення вогню на суші, морі та в небі, а також моніторинг цього перемирʼя міжнародними партнерами, — NYT.
  • Італія не зніматиме обмеження на удари України по території рф — ЗМІ. Уряд Італії не планує переглядати чинні обмеження на використання зброї, переданої Україні, для ударів по території Росії.

  • Випускникам медвузів, які поїдуть працювати в село або на території активних бойових дій, виплатять 200 тисяч грн - прем'єр Денис Шмигаль.

  • Зеленський на «Книжковому Арсеналі» придбав книгу «Вбити тирана» — видання, присвячене історії повалення диктаторів у різні епохи — від античності до сьогодення.

  • ГУР ліквідувало новітній російський ударний дрон, ймовірно типу «‎Дань-М», під час атаки на Одеську область. БпЛА був знищений мобільним зенітно-ракетним комплексом із ракетами Р-73 — уламки апарата впали у Чорне море.

  • Уряд дозволив бронювати 100% працівників підприємств, які є критичними для потреб ЗСУ, — Мінекономіки.

  • В Україні можуть зменшити податки через вступ до ЄС, - Гетьманцев.

  • ЗС рф до адмінкордону Дніпропетровщини – всього 2,6 км, – DeepState. Згідно з даними, росія окупувала Троїцьке, що значно наближає їх до Дніпропетровської області.

  • Усіх, хто не пройде повторну ВЛК до 5 червня — автоматично можуть стати придатними, — нардеп Южаніна.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

податкипутінмирні переговориВЛК
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