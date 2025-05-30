Вечірній дайджест ForUА: Переговори в Стамбулі, умови миру від України, удари по рф та нові виплати медикам

30 травня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:
- Україна готова провести переговори з росіянами в Стамбулі наступного тижня, — Єрмак.
- Путін підтримує можливість особистої зустрічі із Зеленським та Трампом, але потрібна підготовка, — Пєсков.
- Ключові положення Меморандуму України — це припинення вогню на суші, морі та в небі, а також моніторинг цього перемирʼя міжнародними партнерами, — NYT.
- Італія не зніматиме обмеження на удари України по території рф — ЗМІ. Уряд Італії не планує переглядати чинні обмеження на використання зброї, переданої Україні, для ударів по території Росії.
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Випускникам медвузів, які поїдуть працювати в село або на території активних бойових дій, виплатять 200 тисяч грн - прем'єр Денис Шмигаль.
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Зеленський на «Книжковому Арсеналі» придбав книгу «Вбити тирана» — видання, присвячене історії повалення диктаторів у різні епохи — від античності до сьогодення.
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ГУР ліквідувало новітній російський ударний дрон, ймовірно типу «Дань-М», під час атаки на Одеську область. БпЛА був знищений мобільним зенітно-ракетним комплексом із ракетами Р-73 — уламки апарата впали у Чорне море.
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Уряд дозволив бронювати 100% працівників підприємств, які є критичними для потреб ЗСУ, — Мінекономіки.
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В Україні можуть зменшити податки через вступ до ЄС, - Гетьманцев.
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ЗС рф до адмінкордону Дніпропетровщини – всього 2,6 км, – DeepState. Згідно з даними, росія окупувала Троїцьке, що значно наближає їх до Дніпропетровської області.
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Усіх, хто не пройде повторну ВЛК до 5 червня — автоматично можуть стати придатними, — нардеп Южаніна.