Туреччина назвала головну умову для переговорів у Стамбулі

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що очікує від Росії згоди на припинення вогню під час другого раунду переговорів між Україною та Росією, який відбудеться у Стамбулі 2 червня. Про це повідомляє видання Anadolu.

"Ми або заплющимо очі на продовження цієї війни, або досягнемо постійного миру протягом цього року. Доки ми залишаємося за столом переговорів, прогрес безумовно можна побачити", - сказав Фідан.

Він наголосив, що єдиний шлях до справедливого та постійного миру - діалог. Фідан також висловив думку, що переговори в Стамбулі можна завершити спільною зустріччю Трампа, Путіна та Зеленського.

Міністр закордонних справ Туреччини підкреслив, що Туреччина повністю підтримує територіальну цілісність, незалежність та суверенітет України.

Раніше Хакан Фідан застеріг Росію від міжнародної ізоляції, якщо вона не проявить гнучкість у питанні перемир'я з Україною.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія запропонувала Україні зустрітися для другого раунду переговорів у Стамбулі наступного понеділка, 2 червня. Лавров також повідомив, що російська сторона завершила роботу над меморандумом щодо мирного договору з Україною, який представить помічник президента Росії Володимир Мединський.