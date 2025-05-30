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Енергетика

Київ заявив МАГАТЕ про незаконне будівництво ЛЕП на Запорізькій АЕС

Київ заявив МАГАТЕ про незаконне будівництво ЛЕП на Запорізькій АЕС

Україна офіційно звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), надіславши ноту 28 травня 2025 року. У документі Київ висловив рішучий протест щодо будівництва Росією нової лінії електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Українська сторона наголошує, що дії Росії є серйозним порушенням міжнародного права та зазіханням на суверенітет України. У ноті підкреслюється, що ЗАЕС є і залишається власністю України, а контроль за всіма ядерними об'єктами на її території належить Державній інспекції ядерного регулювання. Україна зазначає, що не надавала жодних дозволів на проведення будівельних робіт, і розцінює зведення ЛЕП як спробу запустити ЗАЕС без законного погодження українського регулятора.

У документі наголошується, що будівництво нової лінії електропередач є прямим доказом наміру Росії здійснити несанкціонований запуск ЗАЕС, що є незаконним та несе пряму загрозу ядерній безпеці.

 Автор: Галина Роюк

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