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Війна

Росіяни окупували село на межі з Дніпропетровщиною

Росіяни окупували село на межі з Дніпропетровщиною

Армія РФ продовжує наступальні дії на сході України. Були окуповані два населені пункти в Донецькій області — Троїцьке та Романівка. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

За даними мапи бойових дій, Троїцьке розташоване поблизу межі з Дніпропетровською областю, що свідчить про спробу окупантів розширити плацдарм для подальшого наступу в напрямку сусіднього регіону.

Крім того, DeepState також зафіксував просування окупаційних сил у районі села Рідкодуб, яке також знаходиться в Донецькій області.

Вороги також активно атакують на кількох напрямках, зокрема на Покровському, Лиманському та Новопавлівському. Ситуація на фронті залишається динамічною, а ЗСУ продовжують оборонні операції з утримання позицій.

Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ щодо втрати контролю над Троїцьким та Романівкою станом на момент публікації немає.

Теги:

війна в Україніокупація Троїцького
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