Росія чекає рішення Києва щодо переговорів у Стамбулі

Кремль заявив, що очікує на рішення Києва щодо їхньої пропозиції провести новий раунд переговорів між Росією та Україною в Стамбулі 2 червня. Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За словами представника Кремля, Москва також висловила невдоволення тим, що Україна нібито вимагає надання "меморандуму". Пєсков назвав такі вимоги "неконструктивними".

Речник російського диктатора наголосив на важливості продовження прямих переговорів між Росією та Україною для Москви. Він також зазначив, що Росія не бажає публічно обговорювати зміст документів щодо врегулювання ситуації в Україні, наполягаючи на "непублічному режимі" переговорів.

Нагадаємо, раніше російська сторона назвала дату та місце можливої зустрічі для обміну "меморандумами", запропонувавши провести її 2 червня в Стамбулі.

Наразі офіційної реакції української сторони на заяви Дмитра Пєскова не надходило.