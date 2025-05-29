"Мирний меморандум" - ультиматум замість компромісу

Російський диктатор готовий обговорювати умови припинення війни, але лише на власних умовах.

Путін вимагає від західних країн письмових гарантій щодо припинення розширення НАТО на схід, що передбачає офіційне виключення членства для України, Грузії, Молдови та інших країн пострадянського простору. Також Росія очікує, що Україна набуде нейтрального статусу, відміну частини західних санкцій, розмороження російськіх активі та гарантію прав російськомовних громадян в Україні. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на три джерела, знайомі з позицією Кремля.

Крім того, Путін, за словами іншого джерела, вимагає включення до складу РФ усіх чотирьох українських областей, на які Москва офіційно заявляє претензії (Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської). При цьому його позиція з територіального питання посилилася.

"Путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну", – цитує одне з джерел видання. Інше джерело стверджує, що у разі провалу переговорів Кремль може обрати стратегію ескалації: показати військовим тиском, що "мир завтра буде ще болючішим". Російська влада вважає, що зможе воювати роками, попри економічні санкції.

Видання зазначає, що Кремль, Київ і НАТО не надали коментарів на запит журналістів щодо цієї інформації.