Коли завершиться війна, спрогнозував Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що війна з Росією може завершитися вже влітку 2026 року. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, зазначивши, що саме на цей період припаде піковий ефект західних санкцій проти російської економіки.

«Червень 2026-го — ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Але навіть якщо ще буде щось тривати, економіка Росії почне серйозно відчувати санкційний тиск», — заявив Зеленський.

За його словами, військово-промисловий комплекс РФ вже зараз не здатний розвиватися темпами, які були раніше, і в 2026 році його зростання повністю зупиниться.

Президент також наголосив на необхідності посилення санкцій з боку США та ЄС. Євросоюз вже ухвалив 17-й пакет обмежень і веде непублічні переговори щодо 18-го, який, за словами Зеленського, може стати «справді сильним», якщо не буде заблокований окремими лідерами.

Водночас він зазначив, що США «затрималися» з новими санкціями, сподіваючись на можливі поступки з боку Кремля: «Америка дуже сподівалася, що Путін дійсно хоче завершити війну. Але зараз це відчуття, здається, зникає».