Ідея розміщення європейських військових в Україні втрачає підтримку без гарантій з боку США, - FT

План щодо відправлення європейських військ до України фактично заморожений через небажання адміністрації Трампа надавати гарантії безпеки.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на європейських посадовців.

Франція та Велика Британія, які очолюють так звану "коаліцію охочих", продовжують підтримувати ідею присутності військових інструкторів та інших форм безпосередньої допомоги на території України. Проте частина європейських країн, зокрема Німеччина, дедалі більш скептично ставиться до ініціативи через непевність щодо підтримки з боку Вашингтона.

Один із європейських чиновників чітко заявив, що без залучення США план "мертвий", адже він "абсурдний без участі Трампа, а той не виявляє жодного бажання долучатися".

Попри це, джерела у французькій дипломатії заперечують припинення обговорень. За їхніми словами, повідомлення про нібито згортання ініціативи є "перебільшенням" і не відповідають дійсності. Франція та Британія, як повідомляється, продовжують працювати над планом "у звичайному темпі".

Мета ініціативи — залишити Європу активним учасником переговорів про припинення вогню, підтримати моральний дух України та показати рішучість навіть у разі відсутності чіткої підтримки США.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі військові можуть долучитися до складу миротворчих сил в Україні, якщо для цього відкриється можливість у межах міжнародного мандату.

До речі, Польща не збирається відправляти війська до України, це остаточне рішення. Про це заявив в етері телеканалу TVP Info польський прем'єр-міністр Дональд Туск.

«Так», – відповів політик на питання ведучої, чи є рішення польської влади не відправляти військових в Україну остаточним і таким, що не підлягає перегляду.

За словами Туска, на Варшаву не чиниться тиск із боку західних партнерів із цього питання, США також в курсі позиції польської сторони. Раніше спецпосланник президента США Кіт Келлог заявляв, що Сполучені Штати обговорюють з союзниками план врегулювання війни в Україні, згідно з яким на захід від Дніпра будуть розташовуватися сили стримування.