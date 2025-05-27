Британія спрямує $3 млрд з заморожених активів РФ на українську оборону

Україна отримає 3 мільярди доларів від Великої Британії протягом 2025-2026 років за рахунок надприбутків від заморожених російських активів. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Згідно з повідомленням відомства, перший заступник міністра оборони Сергій Боєв, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Давид Алоян та директор Управління залучення та застосування стратегічних спроможностей Міноборони Британії Анна-Лі Райлі підписали проєктну домовленість щодо використання надприбутків від заморожених російських активів у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Відповідно до цієї домовленості, протягом 2025-2026 років Україна отримає 3 мільярди доларів, які будуть спрямовані на:

закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва;

ремонт та обслуговування військової техніки;

реалізацію спільних проєктів за участі українських та міжнародних оборонних компаній;

закупівлю інших критично важливих матеріалів, включно з продукцією українського виробництва.

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Давид Алоян наголосив, що залучення надприбутків від заморожених активів стане значним підсиленням для виробничих та ремонтних потужностей українського оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Заморожені кошти Росії

Після повномасштабного вторгнення західні країни заморозили близько 300 мільярдів доларів російських державних активів. Значна частина цих коштів зберігається в європейських фінансових установах, зокрема в Бельгії. Західні партнери активно обговорюють шляхи використання доходів від цих активів, а також можливість використання самих коштів для підтримки України, включаючи її відбудову.