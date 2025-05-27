Угорщина виставляє нові бар'єри для України

Угорщина вчергове продемонструвала, що продовжуватиме чинити перешкоди на європейському шляху України, цього разу через звинувачення у шпигунстві.

Міністр з питань ЄС Януш Бока 27 травня заявив, що Будапешт не підтримуватиме відкриття переговорних кластерів у процесі вступу України до Європейського Союзу. Це відбувається на тлі загострення двосторонніх політичних відносин і звинувачень на адресу Києва в проведенні "інформаційних та розвідувальних заходів" на території Угорщини.

Бока також звинуватив Україну у спробах впливу на угорські демократичні процеси.

Також він заявив про викриття двох "українських шпигунів" — Роланда Цебера та Іштвана Голло. Один із підозрюваних, за твердженням угорського суду, ймовірно діяв від імені української військової розвідки.

Це вже не перший випадок, коли Угорщина Віктора Орбана блокує або загрожує блокуванням ініціатив, пов’язаних з підтримкою України в ЄС або НАТО. Причини часто варіюються: від питань прав нацменшин до геополітичного зближення з Росією. Нове звинувачення у шпигунстві лише підсилює аргументацію Будапешта для подальшого гальмування процесу євроінтеграції Києва.

Європейський Союз, схоже, вже готується до обхідних сценаріїв: зокрема, обговорюється механізм "паралельних переговорів", який дозволив би просунутися у переговорах з Україною попри блокування з боку Будапешта. Подібний підхід уже розглядався в контексті фінансової допомоги Україні, коли Угорщина також використовувала своє вето як інструмент політичного тиску.