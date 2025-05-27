НАТО прагне уникнути конфлікту на тлі розбіжностей щодо України

Схоже, що на червневому саміті НАТО в Гаазі можливі серйозні розбіжності через позиції США під керівництвом Трампа щодо підтримки України. Його небажання бачити Зеленського за головним столом демонструє глибокі суперечності між американським і європейськими союзниками.

Марк Рютте, як генсек НАТО, намагається уникнути конфліктів і зробити саміт максимально коротким, але навряд чи це просто, адже питання допомоги Україні — одне з ключових викликів для Альянсу. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на дипломатичні джерела в ЄС.

Джерела видання також зазначають, що через напружені стосунки між Трампом і Зеленським участь президента України в основних заходах саміту залишається під питанням.

А можливе скасування засідання Ради Україна-НАТО, говорить про серйозність напруги. Натомість Зеленському запропонують взяти участь у паралельному форумі оборонної промисловості.

Це ще більше ускладнює європейським країнам планування власної безпеки, особливо на фоні потенційних перестановок американських військ у Європі. Аналітики підкреслюють, що без чіткого курсу США НАТО буде важко визначати спільні оборонні цілі.

Аналітики вважають, що така невизначеність ускладнює планування у НАТО. Старший дослідник Атлантичної ради Торрі Тауссіг зазначає, що Альянсу буде складно формулювати нові цілі без чіткого розуміння позиції США та потреб України. Військовий експерт Майкл Кофман додає, що для європейських країн утримання балансу між зміцненням власної оборони і підтримкою України стане серйозним викликом.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Вашингтон не підтримує ідею запрошення президента України Володимира Зеленського на червневий саміт НАТО в Гаазі. Це питання активно обговорювалося під час нещодавньої зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу в Туреччині.