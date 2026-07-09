Турецький «урожай»: з чим Зеленський повертається з саміту НАТО

Дводенний саміт НАТО, що відбувся у турецькій столиці, завершився в середу, 8 липня схваленням підсумкового документа. Рішення містить усі елементи, які прагнув отримати Київ, тож у цьому сенсі успіх саміту підтвердився. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Лідери держав-членів НАТО ухвалили спільне рішення про те, що у 2026-2027 роках Альянс надасть Україні військову підтримку на суму не менше 140 млрд євро.

Вкрай важливо, що члени НАТО одностайно визнають потребу довгострокового фінансування української оборони, а це означає, що йдеться про відтинок суттєво більш віддалений, ніж 2027 рік. Натомість у рішенні НАТО не домовилися про проведення наступного саміту в Албанії, як обіцяв генсек Рютте.

Рішення саміту НАТО – коротке, лише на 6 пунктів, але воно містить усе, чого прагнула Україна. В тому числі довгострокову загрозу, яку Росія становить для євроатлантичної безпеки та стабільності.

Власне на полях саміту відбулася зустріч президентів Зеленського та Трампа.

Під час спільного спілкування з журналістами нинішній очільник Білого дому підтвердив, що США планують надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем «Patriot». «Тоді ви не зможете скаржитися, що ми постачаємо їх недостатньо. Ми скажемо: виробляйте самі», – сказав, лукаво посміхаючись 80-річний американський лідер.

«Насправді між нами склалися добрі стосунки – важко в це повірити, правда? Від зустрічі в Овальному кабінеті й до сьогодні ми вибудували дуже хороші взаємини», – заявив Дональд Трамп, дивлячись у бік Володимира Зеленського.

Нагадаємо, скандальна зустріч та гостра суперечка між президентами України та США, а також Джей Ді Венсом відбулася в Овальному кабінеті 28 лютого 2025 року. Тоді українська сторона, не бажаючи терпіти безпідставних «наїздів» достроково покинула Білий дім.

Повернімося між тим до нинішньої зустрічі лідерів віч-на-віч в Анкарі. Президент України традиційно подякував США за підтримку у захисті проти російської агресії, зокрема за програму PURL.

Під час зустрічі з президентом США, як заявив Зеленський, обговорювалися декілька питань: передусім це так звана «дронова угода» та дозвіл Україні на виробництво ракет для систем ППО Patriot.

«Я дуже радий, що наша команда почала працювати над дроновою угодою. Це дуже хороший початок», – заявив нинішній гарант української Конституції.

За словами ж американського президента, компанія-виробник ракет до Patriot зараз будує чотири заводи, і впродовж 3-4 місяців вони зможуть збільшити виробництво ракет «і одна маленька пташка нашепотіла мені про велику роль України в процесі».

На запитання щодо того, як США оцінюють українські далекобійні удари по НПЗ в Росії, Трамп дав пас держсекретарю Марко Рубіо.

«Я вважаю, що це одна з динамічних змін, які відбулися в цій війні протягом останніх кількох місяців. Росіянам стало значно складніше захищати свою військову авіацію. Ми сподіваємося, що це стане для них додатковим стимулом співпрацювати заради завершення війни», – заявив Рубіо.

«Так, це ескалація, але це така ескалація, яка може допомогти наблизити завершення війни», – додав Трамп.

Він також повторив раніше озвучену тезу про пісочницю, у якій б‘ються Зеленский та Путін назвавши обидвох «складними персонажами». За словами американського лідера Путін хоче зустрітися з Зеленським у Москві. «Я сказав: «Ні, ви не зустрінетесь у Москві. Так це не працює. Це неможливо», – поділився Трамп. Натомість Зеленський на питання про можливість зустрічі у Москві віджартувався: «Там багато українських безпілотників. Це небезпечно. Їхати до Москви непросто».

Загалом, слід окремо зауважити, що нинішній господар Білого дому систематично змінює свої оцінки щодо російсько-української війни і Зеленського зокрема. Приміром, у лютому 2025 року головний республіканець емоційно заявляв, що в нинішнього господаря Банкової «немає карт» для перемоги, а вже в червні поточного року Трамп, направо-наліво вихваляючи Зеленського, констатував, що він, мовляв, «дуже добре справляється».

З огляду на, м’яко кажучи, нестабільний позиційний стиль президента США ключовими є не гучні заяви, а конкретні рішення. І таким рішенням, якщо говорити про нинішні стосунки по лінії Київ-Вашингтон, безперечно є надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем ППО «Patriot». Хочеться вірити, що представникам української делегації (а окрім президента до Анкари літали очільник ОП Буданов, його заступник Паліса, секретар Радбезу Умєров, глава МЗС Сибіга, тощо) вдалося закріпити домовленість з цього надважливого для Києва питання, як то кажуть, не відходячи від каси.

«Прес-конференція Трампа з Зеленським дає підстави для стриманого оптимізму щодо глобального підходу до завершення війни.

Завданням президента України на цю зустріч було переконати Трампа у реалістичності і справедливості українського плану – зупинка бойових дій по лінії фронту, гарантії безпеки для України і відсутність політичних поступок. Трамп заявив, що українські далекобійні удари є ефективними і наближають мир – тобто, «мир через ескалацію». Трамп підтвердив надання ліцензій на виробництво ракет для «Петріот» - це меседж про внесок у концепцію сильної України з сучасним ВПК.

Це ще не повна дипломатична перемога, і ризики та нюанси залишаються, але динаміка позитивна. І ми бачимо, як особливо важко працювати з Трампом сьогодні, коли він заведений відновленням війни в Ірані, має претензії до європейців і займається всім і одразу», - зазначає політолог, експерт центру «Об’єднана Україна» Ігор Попов.

Натомість політолог Максим Ялі акцентує: «Якщо Трамп справді дасть Україні ліцензію на виробництво ракет для «Петріотс», то це буде вже «вудка», а не «риба». Звісно, ​​для будівництва самого заводу, запуск виробництва ракет, його масштабування тощо знадобиться досить багато часу в умовах терору з боку Росії. Але це набагато краще у стратегічному відношенні, ніж завжди стояти в черзі за невеликою партією ракет. Тим більше в умовах глобального дефіциту на них та ще більшого попиту. І, безумовно, це буде важливим аргументом у переговорах щодо завершення російської агресії із самим Путіним.

Бо поки Путін вважатиме, що він може як у тирі розстрілювати військові та цивільні об'єкти навіть у найбільш захищеному системами ППО та ПРО Києві, вбивати цивільних десятками балістичними ракетами з метою підірвати дух українців до опору, перебуваючи при цьому в ілюзіях про швидку перемогу, він не зупинить цю кров».

Слід окремо зазначити, що Трамп, спілкуючись спільно з Зеленським із журналістами, обіцяв того ж таки 8 липня здійснити телефонний дзвінок кремлівському диктатору. Зрештою, цього не сталося і це добре, позаяк на саміті НАТО Трамп спілкувався переважно з адекватними людьми, які замість путінських патякань про печенігів та духів Анкориджа, змалювали йому адекватну картину театру бойових дій в Україні, а відтак - реальні спроможності Києва та Москви перед відновленням дипломатичних перемовин.